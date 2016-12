Mardi 6 décembre, Line Lalaurie et Jean-Pierre Moga, le binôme élu en 2015 au conseil départemental pour le canton de Tonneins-Castelmoronn organise une réunion publique. L’occasion d’expliquer « à nos concitoyens ce que fait le département, expliquer la loi Notre, détailler les grands projets du conseil départemental, etc. » explique Jean-Pierre Moga. Les grandes compétences seront présentées : transports, routes et social. « On sera bien sûr là aussi pour écouter les doléances des citoyens ». Cette réunion est organisée à Clairac, une ville du canton à mi-chemin de Castelmoron e Tonneons dont les deux cantons ont été fusionnés avant les élections départementales de 2015.

Rendez-vous mardi 6 décembre à18h30 au centre culturel de Clairac, rue Anatole Larat, à côté de la place du marché.