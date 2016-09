Captieux Le terroir à la fête à la ferme du Grand Lartigue

La ferme du Grand Lartigue, à Captieux, est à la fois une ferme avec des activités d’élevage et de cultures et un E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) qui accompagne des travailleurs handicapés dans les métiers de l’agriculture.

« Nous élevons un troupeau de 150 Bazadaises, des volailles de plein air (poulets, chapons de poulet et de pintade) et nous produisons trois hectares d’asperges et des légumes de saison en bio, explique Philippe Luquedey. La plupart des ces productions sont vendues transformées dans notre conserverie à la ferme, en conserves. Nous transformons à façon pour d’autres éleveurs, producteurs, maraîcher de la région qui peuvent ainsi vendre leur production sur les marchés locaux. »

La ferme réunit tous ces partenaires/clients afin de contribuer à leur développement économique en les aidant à diversifier la transformation de leur production. Ces rencontres ont eu lieu depuis l’été 2015. « Nous allons créer trois rencontres agrofestives annuelles, en septembre – décembre – avril. La première de cette aventure commune est le 18 septembre sous l’airial de la ferme. »

Au menu, entre autres gourmandises : les escargots d’Albret, émincés de bœuf de race bazadaise, samoussa de légumes, brochettes de poulet marinées, fricassée de cochon, pâté bazadais, lamproie à la bordelais, frites de pomme de terre bio.

Des tables seront disposées sous l’airial ou sous le chapiteau si le temps n’est pas de la partie.

Le programme :