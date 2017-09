Qui n’a pas dit ou entendu dire « le tabac est nocif pour la santé » ? Pour le producteur Olivier Monget, « le tabac, c’est comme le vin, il faut le consommer avec modération ». Autrefois, il s’agissait d’une culture courante dans le Réolais. Aujourd’hui, entre Saint-Martin-Petit, La Réole, Savignac et Pondaurat, il reste 24 hectares de culture répartis sur six propriétés. La coopérative Tabac Garonne Adour recherche des producteurs, la France produisant seulement 20% de sa consommation.

230.000 pieds plantés

Olivier Monget, à Blaignac, plante 80.000 pieds de tabac blond Burley et 150.000 pieds de tabac blond de Virginie sur plus de huit hectares, du tabac à rouler, à pipe et à cigarettes. « C’est une culture qui demande un équipement important en matériel et beaucoup de main-d’œuvre. Cependant, malgré l’investissement et le temps nécessaire, le tabac est la culture qui rapporte au minimum 3.000€ l’hectare tous frais déduits ».

Pour diminuer les coûts, Olivier Monget fait partie de CUMA qui l’aident à acquérir tracteurs et machines à couper. Néanmoins, il reste, entre autres, l’investissement en serres pour faire sécher les pieds de Burley.

Une culture sur toute l’année

La culture commence en février avec la production de plans en serre dont la semence est achetée à BSB (Breading Seeds Bergerac situé à… Bergerac). Elle se poursuit en mai avec la plantation, se récolte entre juillet et septembre, se sèche soit en four pour le Virginie soit sous serre pour le Burley et enfin, se trie entre le 15 octobre et le 15 décembre pour être livrée à Tonneins.

La main-d’œuvre nécessaire est importante, douze personnes dont beaucoup de jeunes pour la récolte en été, des personnes plus âgées pour le tri en période hivernale. « L’investissement en matériel et la gestion du personnel sont deux obstacles pour de nombreux agriculteurs » précise le tabaculteur qui, avec 37 années d’expérience, connaît le sujet. Culture délicate, le tabac demande beaucoup de technicité et de rigueur pour fournir des feuilles de bonne qualité. La coopérative Tabac Garonne Adour accompagne les producteurs et crée les liens avec les clients internationaux -ce qui représente 50 % de la production- ou avec Traditab, filiale de la coopérative.

Nicole Latrille