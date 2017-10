Sans sombrer dans un discours alarmiste – bien qu’on veuille se tromper naturellement et donner raison aux supporters optimistes – comment le SUA LG peut-il se tirer d’affaire en Top 14 ?

Quasiment au premier tiers du championnat, la question mérite d’être posée. Elle intervient après le troisième couac au stade Armandie.

En jouant le LOU au plus mauvais moment, la formation agenaise a été tout simplement dévorée par le nouveau leader. D’une manière encore plus significative que devant le Stade Rochelais et la Section Paloise. Prendre seulement le bonus défensif à Oyonnax, n’y avait-il pas mieux à faire ?

Certes, on en convient, il est aisé de notre part de l’affirmer après coup… Chacun se fera sa propre opinion.

Sans accabler le promu lot-et-garonnais, force est de constater que le bilan est faible au terme du premier bloc de championnat : 1 victoire et 6 défaites (dont cinq consécutives).

Plus mauvais départ

A titre de comparaison, lors de ses deux précédentes et courtes expériences au sein de l’élite professionnelle, le SUA LG avait totalisé en tout et pour tout 6 succès et 7 points de bonus défensifs (2012-2013) puis 5 succès et 6 points de bonus (saison 2015-2016).

Bien que devinant toutes les difficultés à venir, le staff avait sans aucun doute visé mieux que les 6 points actuels au classement.

Après 7 journées disputées en 2015, le club agenais avait ramené dans son escarcelle 2 victoires contre le Racing 92 et le Stade Français au cours de l’exercice antérieur, ne s’était incliné qu’à deux reprises (Toulouse et UBB) dans son antre.

Des joueurs supplémentaires ?

Les trois prochaines journées (après la coupure européenne) seront-elles dans les cordes du SUA LG ? A Castres, contre Toulon, à Bordeaux ? Plus la compétition va avancer, plus les équipes vont durcir leur jeu. Comme certains le suggèrent, pourquoi la direction ne recrute t-elle pas de joueurs supplémentaires ? Faute de moyens financiers? Un promu en a droit à trois contre deux pour les autres clubs… A condition de les faire signer avant le 1er février 2018. Ou renforcer l’effectif avec l’arrivée de jokers médicaux ?

Jusqu’à maintenant, il n’a pas été jugé nécessaire de compenser les longues absences du talonneur Loïck Jammes et du centre Sam Vaka.

Vue la situation d’urgence, il semblerait que les dirigeants reverraient leur jugement. Des pistes étrangères seraient examinées. Personne ne peut le nier, Agen souffre cruellement de capacité à franchir la ligne d’avantage.