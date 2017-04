Le SU Agen ne sera pas leader de ProD2 ce soir, à l’issue de la 27e journée. Mais le club agenais a l’occasion de se rapprocher à un (si bonus) ou deux points de son récent bourreau, l’US Oyonnax, battu à Biarritz, jeudi soir (16-13). Pour cela, les Lot-et-Garonnais doivent assurer un succès sur le terrain de Soyaux-Angoulême.

A constater l’écart entre les deux formations au classement – Agen est 2e avec 75 points, Angoulême 11e avec 20 longueurs de retard -, la performance est dans les cordes des visiteurs. Mais deux bémols viennent modérer la confiance des supporters : la coupable inconstance du groupe de Reggiardo et Prosper et le souvenir du match aller et de la victoire (40-23), plus laborieuse qu’il n’y paraît (16-13 à la pause).

Du sang neuf chez les avants

Pour les besoins du déplacement en Charentes, le staff agenais a choisi de régénérer son XV de départ en titularisant Tetrashvili et Barthomeuf en première ligne et en rappelant Denis Marchois en seconde ligne et Rémy Vaquin et Antoine Miquel en troisième ligne.

Derrière en revanche, peu de mouvements et de surprise : la prime a été donnée à l’expérience avec la charnière Darbo-Francis, l’association Mchedlidze-Sadie au centre de l’attaque et le retour de Tisley à l’aile pour faire le pendant de Taylor Paris. Enfin, Denos tiendra le rôle du dernier rempart.

La compo du SUA en vidéo :

Soyaux-Angoulême XV / SU Agen, vendredi 7 avril, coup d’envoi à 20h.