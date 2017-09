Le staff du SU Agen a dévoilé ce matin le groupe de joueurs qui seront du déplacement dans l’Ain pour le choc entre les promus, samedi (coup d’envoi à 18h). Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper ont retenu un groupe de 26 joueurs au sein duquel ne figurent pas plusieurs des titulaires de ce début de saison : les piliers Quentin Béthune et Dave Ryan, le talonneur Facundo Bosch, le 3e ligne Vincent Farré et l’ailier George Tilsley. Des joueurs qui s’étaient montré à leur avantage le week-end dernier lors de la victoire agenaise face au Racing 92 (23-19)

Un choix du staff qui peut paraître surprenant au moment d’aller affronter l’US Oyonnax, qui passe, comme le SUA, pour un candidat au maintien. Sans doute trouve-t-il son explication dans le calendrier : le club lot-et-garonnais accueillera le Stade Rochelais et la Section Paloise lors des deux journées suivantes.

► Le groupe du SU Agen

Avants : Phelipponneau – Tetrashvili – Akhobadze – Tufele – Joly – Jammes – Ngauamo – De Marco – Cedaro – Murday – Ghirard – Erbani – Miquel – Tanga – Qera.

Trois-quarts : Abadie – Januarie – Mieres – Mc Intyre – Heriteau – Mchedlidze – Conduche – Nakosi – Metge – Tolot – Salawa