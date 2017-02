“L’Angleterre, c’est pas forcément un cadeau. Mais ce sera révélateur de notre état d’esprit. On sera à même de juger de nos capacités”, a déclaré Thomas Lièvremont. En conférence de presse, le manager de l’Équipe de France des moins de 20 ans a défini les contours du Tournoi des VI Nations: “il sert à préparer la Coupe du Monde, notre objectif majeur de la saison. On ne va pas le galvauder pour autant. On attend de la part des joueurs convoqués qu’ils confirment tout le bien que l’on pense d’eux. On a une génération assez étoffée, homogène. Il revient aux joueurs de prendre le pouvoir, de se mettre en avant, dans un cadre collectif.”

En dépit de quelques blessures – des joueurs réintégreront le groupe d’ici la Coupe du Monde – le sélectionneur français mise sur le caractère, les qualités du groupe,

L’entrée en matière ne manquera pas de piquant: l’Angleterre, championne du Monde, est l’hôte de la France, ce samedi (coup d’envoi à 13 h, en direct sur France 4). Puis, les Bleuets seront opposés à l’Écosse (sur le terrain de Grenoble) le 10, à l’Irlande le 24 à Dublin, à l’Italie le 10 mars à Capoterra, pour finir par la réception du Pays de Galles à Montauban, le 17 mars.

Trois Agenais et deux exilés

Comme le soulignait à juste titre Sébastien Calvet, manager des Espoirs du SU Agen, “ça aurait pu être cinq et non trois joueurs agenais en Équipe de France.” Naturellement, ses encouragements sont adressés à ses “poulains”, le centre Nathan Decron, le pilier droit Corentin “Coco” Chabeaudie, le talonneur Florian Dufour, … mais aussi à deux “anciens” éléments qui étaient encore affiliés au SUA la saison dernière: les piliers Mathis Dumain (1,79 m – 124 kg) et Ugo Boniface. A l’intersaison, ils sont partis chez les Espoirs de l’Aviron Bayonnais. Membre du Pôle France à Marcoussis, au titre de la “génération 98″, Ugo Boniface (1,90 m – 125 kg), surclassé, est le plus jeune de la troupe.

Sans ces départs, la première ligne française débutant samedi à Twickenham aurait pu être 100 % agenaise. Une précision valorisant d’autant plus la qualité de la formation suaviste.

Dominique EMPOCIELLO

Voici la composition de l’Équipe de France:

Buros – Cros, Decron, Millet, Iraguha – (o) Darmon, (m) Retière – Tolofua, Ruaud, Roumat – Capelli, Verhaeghe (cap) – Chabeaudie, Dufour, Dumain.

Remplaçants: Aouf, Fourcade, Boniface, Pesenti, Bendjaballah, Couilloud, Fuertes, Dachary.