Agen Le SUA doit lancer sa saison face à Albi

Une semaine après sa déconvenue à Béziers en ouverture du championnat de ProD2 (défaite 34-11), le SUAgen signe sa première sortie devant le public du stade Armandie ce dimanche (coup d’envoi à 14h15) face au SC Albi.

Pour les joueurs de Mathieu Blin, Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper, il ne s’agit pas seulement de se rassurer ni de faire plaisir à leurs supporters mais bel et bien d’ouvrir le compteur des victoires et quitter la dernière place du championnat.

Dans cet objectif, le staff a légèrement modifié le groupe. Par rapport au dimanche précédent, le talonneur Marc Barthomeuf, le 3e ligne Sione Tau et l’ailier Taylor Paris signent leur retour.

Avants : Nnomo – Tetrashvili – Barthomeuf – Tadjer – Ryan – Joly – Ratuniyarawa – Demotte – Kotze – Erbani – Baget – Miquel – Tau.

Trois-quarts : Abadie – Darbo – Francis – Bouvier – Sadie – Mchedlidze – Nakosi – Paris – Tilsley – Denos.