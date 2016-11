Agen Le SU Agen à son aise dans les Landes

Vainqueur à Dax en ouverture de la 12e journée de Pro D2 (30-32), le SU Agen reste dans la course aux premiers rôles. Et met un terme à la séquence négative sur laquelle le club agenais restait avec les défaites nourries de frustrations concédées à Oyonnax et Narbonne.

Avec ce succès, le succès le SUA, quatrième avant la rencontre, reprend provisoirement la tête du classement de Pro D2, dans l’attente des résultats des autres rencontres de la journée. Si Oyonnax ne semble pas devoir connaître de problème à domicile face à Vannes, Colomiers et Aurillac seront en danger à Albi et Angoulême.

Dans la préfecture des Landes, face à un collectif dacquois plutôt faible, le club lot-et-garonnais a souffert pour s’imposer. Son manque d’efficacité et la prestation pour le moins étonnante du referee du soir auraient pu lui coûter cher. Il n’en a rien été, sinon un point de bonus défensif concédé aux locaux en toute fin de rencontre.

Ce succès confirme les bonnes dispositions du SUA dans les Landes, puisque le club agenais s’est déjà imposé sur la pelouse du Stade Montois.