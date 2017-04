Avant cet ultime rendez-vous de la saison, les Stadistes savaient qu’ils ne pouvaient terminer que dernier de leur poule. Il était donc seulement question d’honneur en ce dimanche estival, de cette notion qui aura finalement permis aux locaux de livrer une copie propre face à une formation possédant sensiblement les mêmes caractéristiques. Sauf que ces dernières sont manifestement utilisées différemment à Oloron, les Béarnais terminant second de la poule.

Dès la 5’, Florian Cazalot va déposer le ballon derrière la ligne, à la conclusion d’une pénaltouche. Les Rouge et Blanc ont manifestement retrouvé des couleurs dans cet exercice mais les Béarnais prennent le score sur une accélération remarquablement ficelé au milieu du premier acte (5-10).

Un nul logique

Pire ou mieux, c’est selon, ils creusent l’écart à l’aide d’un second essai de toute beauté à la demi-heure de jeu (8-17). On se dit alors que l’addition va être lourde mais Anthony Audignon, qui joue-là son dernier match sous ses couleurs de toujours, va déposer la beuchigue en terre promise juste avant les agrumes, bien aidé par son pack.

La partie ronronne par la suite, ni inintéressante ni captivante, et il faut attendre la 70’ pour voir les locaux tordre la mêlée visiteuse à plusieurs reprises, jusqu’à obtenir un légitime essai de pénalisation. Le score est alors scellé (20-20), on ne peut plus logique, un résultat presque encourageant compte tenu de la saison déprimante qui s’achève.