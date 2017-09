Il y a parfois des lendemains douloureux, ceux des maux de tête, des reprises difficiles voire même parfois des sidérations. Ce sera surement un peu de tout cela pour l’ensemble du clan stadiste en ce lendemain de raclée historique. Les chamboulements de l’intersaison ne laissaient rien augurer de bon mais même les plus sceptiques ne s’attendaient sûrement pas à voir les Sud-Girondins subir une telle déroute lors de la première journée de championnat.

74 à 10, un score qui pourrait presque se passer de commentaire s’il ne paraissait pas surréaliste. Jamais les Rouge et Blanc n’avaient enregistré pareille punition en dix saisons de Fédérale 1. Jamais l’équipe n’avait lâché quelconque rencontre à ce point.

Comment s’en remettre ?

Dix essais encaissés, dont sept lors du second acte. Un score de 34-3 au changement de camp et déjà les prémices de la catastrophe, d’un camouflet qui sera difficile à gérer et impossible à oublier. Et pourtant, il faudra bien préparer la suite et la visite de Saint-Médard dans deux semaines à Comberlin.

Car c’est bien là la seule bonne nouvelle : les Langonnais ont deux semaines pour panser leurs plaies et essayer de sauver les apparences lors de ce premier derby. Et il n’y aura pas que du travail physique, que des séances de technique. Il faudra aussi rassurer, réconforter ou (et) apaiser, trouver pour ce faire la ou les personnes appropriées. A défaut, la saison risque d’être longue, très longue et particulièrement humiliante.