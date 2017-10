A la fin du match, les visages langonnais étaient soulagés de la victoire face au Stade Hendayais (34-17) mais on ne pouvait pas parler d’euphorie. Il faut dire qu’il y avait la place pour glaner un bonus offensif et enfoncer un peu plus un adversaire direct au maintien. Au classement, neuf points séparent désormais la lanterne rouge des Girondins. Pourtant, les visiteurs ont démarré pied au plancher en marquant un essai transformé dès les premières minutes. Le doute aurait pu s’installer dans la tête des locaux mais ils ont eu la bonne idée de répondre rapidement après une superbe lancement de jeu, conclu par un Hugo Blondet toujours aussi rapide.

Deux cartons rouges pour une bagarre

Après un essai de Benjamin Guiraud, peu avant la demi-heure de jeu, les Stadistes ne prenaient pas les points au pied et se concentraient sur la quête du bonus. Sauf qu’avec un déchet considérable, notamment en touche, leur domination était vaine et les Hendayais mettaient leur grain de sel pour ralentir le jeu et pourrir les initiatives locales. Comme on le sentait venir, une bagarre éclatait avant la mi-temps et l’arbitre sortait un rouge de chaque côté. En jouant habilement avec la règle, les Basques étaient encore au contact à la pause (14-10) et Langon devait oublier le bonus pour se concentrer sur l’essentiel.

En seconde mi-temps, on a eu le droit encore à un jeu haché, sans grandes envolées. A l’heure de jeu, après un essai transformé, Hendaye était encore menaçant au score (21-17) mais Langon a fini par prendre les points au pied et inscrire un nouvel essai en fin de match par Pierre Julien, sur un effort collectif, pour chiper le bonus défensif à leurs adversaires et empocher les quatre points. L’essentiel est préservé, le piège basque évité.