Langon Le Stade Langonnais démarre par une victoire

C’est à un match plutôt singulier, entre Langon et Anglet, qu’ont assisté les spectateurs qui avaient pris place sur les étagères de Comberlin. Une rencontre de début de saison avec ses nombreuses imperfections. Durant les dix premières minutes, les Angloys prenaient la rencontre à bras le corps en privant les locaux de ballons, pratiquant par ailleurs un rugby plutôt bien léché. Les premiers frissons parcouraient l’échine des supporters sud-girondins et c’est tout naturellement les Basques qui défloraient le planchot sur pénalité. La rencontre partait donc sous les meilleurs auspices en termes de jeu mais très vite, un, deux puis trois cartons venaient sanctionner – sévèrement mais justement – les visiteurs. Les locaux profitaient merveilleusement de la situation et marquaient trois essais en huit minutes, tuant ainsi tout suspense. Le capitaine Yann Dessis montrait la voie à la sortie d’un ersatz de ballon porté. Alexandre Lauseille l’imitait dans la foulée en faisant jouer ses grands compas puis le jeune Léo Duluc – pur produit du club – portait l’estocade. Le score était de 21-3 aux agrumes.

Ballons portés sinistrés

Très en verve, l’arbitre dégainera quatre cartons de plus, pour les Langonnais cette fois (Monpouillan, Julien, Lavie et Julien de nouveau) et la partie n’en finira plus d’être déséquilibrée et forcément nerveuse. Benjamin Guiraud et Kévin Malterre se plaignaient notamment en fin de match d’avoir été victimes de fourchettes.

Robin Serris, autre enfant du Stade, marquera bien le quatrième essai des locaux en tout début de second acte mais les Angloys n’oublieront pas de profiter de leur large temps de supériorité en marquant deux essais. Suffisant pour priver les Rouge et Blanc du point de bonus offensif. L’histoire retiendra cependant la victoire pour des locaux qui auront mis du cœur à l’ouvrage mais dont un secteur de jeu semble sinistré. On pense-là aux ballons portés, tous frisant la caricature. Les Basques auront donné une véritable leçon dans ce domaine, de quoi inspirer les locaux. A l’inverse, la conquête semble en place et la charnière plutôt bien inspirée. Pas si mal au final pour une rencontre de début de saison.

Langon 28–15 Anglet

Pour Langon : 4 essais Dessis (16’), Lauseille (19’), Duluc (24’) et Serris (42’), 4 transformations Lavie.

Pour Anglet : 2 essais (53’ et 70’), transformation (53’) et pénalité (9’).

Stade Langonnais : 1/Mamou 2/Garcia 3/Monpouillan 4/Deltour 5/Malterre 6/Lauseille 8/ Dessis 7/Julien 9/Clarac 10/Lavie 11/Guiraud 13/Dimitri 12/Duluc 14/Serris 15/Minguillon 16/Lanau 17/Audignon 18/Lago 19/Chaouch 20/Dulong 21/Blondet 22/Faga-Cransac 23/Baquet