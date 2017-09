Après une première sortie plutôt très réussie face à Ribérac une semaine plus tôt, le déplacement à Nérac pouvait sembler à la portée des Foyens. Il n’en aura rien été et les visiteurs n’ont jamais été en mesure d’espérer. Cueillis à froid d’entrée de match par un essai des locaux, ils vont courir après le score avant d’encaisser un nouvel essai tout aussi assassin juste avant les agrumes. A 17-7 au changement de camp, on ne donne pas cher des chances des visiteurs.

Nérac a le dernier mot

Et ces derniers vont en effet laisser filer les locaux tout au long du deuxième acte sans véritablement se montrer entreprenant. Menés 25 à 7 alors qu’on entre dans le money-time, ils vont avoir cependant un sursaut d’orgueil en pointant leur second essai mais le dernier mot de cette rencontre reviendra aux Néracais à la sirène, sous forme d’une pénalité transformée. Les Foyens devront se montrer autrement plus tranchants dès ce week-end pour la réception de Sarlat, un adversaire redoutablement armé et assez supérieur à Ribérac.