Stéphane Cazaurang et Manu Guichard n’étaient a priori pas les favoris au moment de la désignation du duo de techniciens de l’équipe fanion du Stade Foyen mais ce sont bien eux qui dirigeront au final la manœuvre la saison prochaine. Passé par Bergerac et Eymet après avoir porté les couleurs de Bizanos, Coarraze Nay et du Stade Français, le premier nommé est un Béarnais pur jus qui entraînait dernièrement les jeunes à Bergerac. C’est au sein de ce même club que les deux hommes s’étaient rencontrés voici quelques années lorsque Manu Guichard, trois-quarts centre de formation, porta ce maillot et que l’équipe était alors entraînée par son alter-ego.

Manu Guichard passera ensuite par Eymet, Castillonnes puis Casteljaloux. C’est donc à Pierre Lart que ce duo new look va officier la saison prochaine dans un championnat de Fédérale 3 reconditionné. Avant cela il leur faudra faire un état des lieux et faire en sorte que la majorité des joueurs qui ont écrit une belle page de l’histoire du club la saison passée portent encore le paletot Rouge et Noir.

