Les Blayais ont été reçu 7 sur 7 à La Couronne où ils n’ont fait qu’une bouchée des locaux en marquant la bagatelle de huit essais, dont quatre pour le seul Samuel Petit. Il aura cependant fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les visiteurs prendre leur envol et marquer trois essais en sept minutes (6-22). Ils vont reproduire le même schéma lors du second acte en corsant l’addition dans le money-time, marquant de nouveau trois essais en sept minutes chrono.

Des statistiques hallucinantes

Les Nord-Girondins sont donc solidement installés à la première place de la poule avec des statistiques hors normes. Sept points d’avance sur le second (Floirac), 33 essais marqués contre 12 seulement encaissés, quatre points de bonus offensif, le tout avant de recevoir Mérignac le samedi 18 novembre (18h30). Les choses sérieuses pourraient bien débuter ce soir-là pour une formation qui jusqu’alors, et le staff ne manque pas de le rappeler, a bénéficié d’un calendrier plutôt favorable. Reste que les points engrangés ont forcément apporté une certaine sérénité et des certitudes sur le potentiel du groupe.