Le duo burlesque du spectacle « Stoïk » ouvrira vendredi 15 septembre à 20h30 la nouvelle saison culturelle des Carmes à Langon.

Le centre culturel annonce que cette soirée affiche « complet ». Il n’y a plus de place disponible.

Prix « Mim’off 2014 » au festival des arts du mime à Périgueux, la compagnie Les Gûms propose ici un spectacle pour toute la famille – et accessible aux sourds et malentendants – qui mélange du cirque, du jeu clownesque et de la musique. Sur les planches, Monsieur et Madame tout le monde s’ennuient. Il est grand et molasson, elle est petite et énergique…