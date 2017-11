Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine organisait récemment un chantier nature. Dans le cadre de l’opération des chantiers d’automne, le CEN Aquitaine avait choisi Auros et plus précisément le Coteau de Monco.

Avec deux objectifs principaux : effectuer des opérations de gestion et de restauration du site et créer un moment de partage convivial tout en sensibilisant par d’autres moyens que les animations en voyant l’envers du décor.

Les bénévoles ont débroussaillé un secteur, dans la continuité des chantiers précédents. Aidés de sécateurs de force, ils ont tâché d’enlever tous les jeunes ligneux (aubépines, cornouiller, troène) sous les genévriers. Le but était d’essayer de retrouver les milieux naturels à orchidées et ainsi leur laisser plus de place pour s’exprimer sur le Coteau de Monco.

À la suite de ce chantier d’automne, Amélie Bertolini (CEN Aquitaine) déclarait: « Cette année, nous étions dix bénévoles, un peu comme tous les ans, mais avec un léger turn-over. Le noyau dur de ces bénévoles est toujours composé des membres de l’association des Amis des Orchidées d’Auros. Chaque année, depuis trois ans maintenant, le CEN Aquitaine organise un chantier ouvert aux bénévoles voulant participer à la conservation de la nature, et un chantier avec le lycée agricole de Bazas pour servir de support de formation. »

Renseignements : Amélie Bertolini au 05.56.57.67.73 ou a.bertolini@cen-aquitaine.fr