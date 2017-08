Paille et Ripaille, le nouveau festival des vins et de la ferme, organisé par la fédération des sociétés les 1er, 2 et 3 septembre à Langon sera l’occasion de découvrir – ou de déguster pour ceux qui connaissent déjà – le Saujit’o®.

Le Saujit’o® c’est quoi exactement ?

C’est une invention des vignerons de Sauternes. Un bar sera dédié au Saujit’o® lors du festival.

La recette

Il se compose de :

10 cl de Sauternes

10 cl d’eau gazeuse

1/8 de citron vert et de feuilles de menthe.

Le tout frappé comme il se doit!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération