Barsac Le salon du tatouage revient les 10 et 11 septembre

La deuxième édition du salon du tatouage de Barsac aura lieu les 10 et 11 septembre. Il est toujours proposé par Tattoo Liberty.

Comme à la précédente édition 2015, qui a connu un beau succès, tatoueurs et perceurs seront présents et répondront à toutes vos questions.

Les visiteurs qui le souhaitent auront la possibilité de se faire faire des tatouages et des piercings sur place.

Un concours de tatouages

Il y aura également durant ces deux jours des stands de vêtements, bijoux, une expositions de vélos originaux et de motos.

Un concours de tatouages réalisés sur place se déroulera en même temps avec une remise des prix le dimanche vers 17h30.

Samedi à 21h, concert du groupe Wild Karma.

2 e salon du tatouage, samedi 10 et dimanche 11 septembre, salle Bastard à Barsac. Heures d’ouvertures : samedi de 10h à minuit ; dimanche de 10h à 19h. Contacts : Laurent 07.77.04.01.39 ; Céline : 06.48.14.18.60.