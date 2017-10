Le nouveau propriétaire du commerce Saint-Maixant depuis le 5 octobre, José Vaz Nunes, n’est pas un inconnu à Saint-Maixant et dans la région.

Tabac, presse, alimentation…

José Vaz Nunes était le propriétaire de la cave à vins de Cadillac depuis sept ans. Né à Semens, habitant Saint-Maixant depuis 16 ans et entraîneur au club de foot de ce village, José a saisi l’opportunité d’achat du commerce de l’alimentation.

Lorsque l’on pénètre dans le magasin, on est surpris par l’accueil convivial et le tutoiement sympathique de la clientèle qui sont la preuve de l’appartenance maixantaise du nouveau propriétaire. On y trouve le tabac, cigarettes électroniques, mobicarte, la presse (dont votre journal, Le Républicain!), alimentation, dépôt de pain, confiseries, café sur place et à emporter, enfin tout ce qui correspond à un commerce de proximité.

Mais José Vaz Nunes demeure grossiste en vins (directeur de JVNVins), en France et Afrique de l’Ouest. Il a donc souhaité enrichir prochainement son nouveau commerce d’une cave à vins, uniquement des récoltants, ainsi que de spiritueux dont 50 à 60 références de whisky et rhum.

Pratique : Le Saint-Maixant est ouvert lundi, mardi, vendredi, samedi de 7h-12h30/15h30-19h30. Fermé le mercredi et dimanche.