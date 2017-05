Les Ateliers du Gisquet et Martine Amamnieu proposent la lecture du Sagouin de François Mauriac vendredi 19 mai à 20h au Gisquet.

Un extrait pour vous mettre dans l’ambiance :

« Sa mère l’entraînait rapidement sur la route creusée d’ornières pleine de pluie. Ils croisèrent les enfants de l’école qui rentraient chez eux sans parler ni rire. Les gibernes invisibles qu’ils portaient sur le dos gonflaient leurs pèlerines. Les yeux sombres ou clairs de ces petits bossus luisaient au fond des capuchons. Guillou songeait qu’ils seraient devenus ses bourreaux s’il avait dû travailler et jouer avec eux. Mais il allait être livré seul à l’instituteur qui n’aurait à s’occuper que de lui, qui concentrerait sur lui cette puissance redoutable des grandes personnes pour écraser le petit Guillou de leurs questions, pour le presser d’explications et d’arguments. Guillou devrait seul tenir tête à ce monstre de science, indigné et exaspéré contre un enfant qui ignore jusqu’au sens des mots dont on l’étourdit. Il allait à l’école à l’heure où les autres en revenaient. Cela le frappa : il eut comme la sensation de sa différence, de sa solitude. La main sèche et chaude qui tenait la sienne resserra son étreinte. Une force indifférente sinon ennemie le remorquait. Enfermée dans un univers inconnu de passions et de pensées, pas une fois sa mère ne lui adressa la parole. »

Tarif : 10€.