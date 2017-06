Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Ryan Seven’z, c’est un peu le rendez-vous du seven dans l’agglomération bordelaise. Créé il y a trois ans, ce tournoi se développe à chaque édition sous l’impulsion de Paul Guerreschi, qui réalise un gros travail à l’organisation. Cette année, le niveau était encore plus relevé que les éditions précédentes avec une belle finale entre les Counifles et Sopekats 7’s, remportée par les premiers nommés. “Depuis trois ans, c’est de mieux en mieux, estime l’organisateur, même si je pensais que le niveau serait plus homogène. On a vu quelques scores fleuve.”

Déjà tourné sur la prochaine édition, dont on ne connaît pas encore la date, Paul Guerreschi se pose la question de changer de format et de passer sur deux jours, même si cela implique plus de moyens et de bénévoles. Il espère aussi pouvoir développer le tournoi féminin, puisque seulement deux équipes ont répondu présent cette année (Drop de Béton et Bruges-Blanquefort).