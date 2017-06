Pour sa quatrième édition, le Ryan Seven’z prend de l’ampleur. Le tournoi de rugby à 7, organisé ce 10 juin, déménage de Floirac à Lormont où il bénéficiera des installations nécessaires pour coller au format des Sevens World Series, avec quatre poules de quatre équipes pour le tournoi masculin. Le plateau aura fière allure avec les Impala, les Bro’7s, les Counifles, Impact Seven développement, les Barbarians, les Poussept, les Sopekats 7’s, Ovalim 7’s, Cadaujac, Lormont, Mérignac, Floirac. Il ne reste plus que quatre places à prendre pour compléter le tableau avant la clôture des inscriptions ce dimanche soir (→ je veux m’inscrire). Les Poulatchaga 7’s devraient aussi s’ajouter en fin de semaine.

Les Counifles font figure de favoris

Le tirage au sort des poules sera effectué en direct sur la page Facebook du Ryan Seven’z mardi prochain en la présence d’un certain Machenaud et d’un autre guest. Vu leurs performances au Howard Hinton il y a quelques jours, les Counifles font figure de favoris. Ils auront face à eux les tenants du titre, les Bro 7’s, qu’ils ont dominé à Tours ou encore les Impala, l’association organisatrice. Impact Seven se présente avec une équipe développement. Difficile d’en connaître le niveau. Par exemple, au Agen Garonne Rugby Seven, les Bordelais avaient terminé 10e.

Ohvalie sera présent au Ryan Seven’z

Chez les féminines, le plateau se compose de quatre équipes. Drop de Béton et Bruges-Blanquefort sont déjà inscrites. Les deux places restantes pourraient être prises par le Stade Bordelais et l’équipe béarnaise de Lons, même si elles n’ont pas encore confirmé leur présence. Il n’est donc pas trop tard pour s’inscrire mais il faut faire vite.

A noter qu’Ohvalie sera présent sur le bord du terrain, le 10 juin, pour distribuer notre magazine, un dernier numéro met à l’honneur le rugby à 7. Venez nombreux !