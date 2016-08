Libourne Le rugby libournais repart en série

Rendez-vous compte : 133 ans que l’UA Libourne ferraillait dans le monde du rugby hexagonal, une équipe dont les anciens aimaient à vanter les heures de gloire, celles où le club côtoyait le gotha de l’ovalie. Il y avait eu des hauts donc mais aussi des bas, comme partout, mais chaque fois le club affichant bannière ciel et blanche avait relevé les défis pour mieux continuer à avancer.

La dernière crise de croissance datait d’il y a cinq ans. Les problèmes financiers inquiétaient – déjà – mais les hommes qui se succédaient au chevet du malade se voulaient rassurants. Dans ce milieu pas toujours tendre, on jasait, on raillait en laissant croire que l’on compatissait. Avec une foi inébranlable, les présidents donnaient de leur personne malgré les difficultés grandissantes. Xavier Bessagnet, le dernier en place, n’aura donc pas plus que les autres réussi à redresser la situation et le club déposera le bilan en juin.

Humbert Michaud aux manettes

D’un trait de plume, l’UAL a donc disparu de la carte, sacrifié sur l’autel d’une ambition mal mesurée et donc mal maîtrisée. Dès lors, quid des 150 gamins qui fréquentaient l’école de rugby ? C’est à eux et pour eux qu’une équipe d’opiniâtres a décidé de créer un nouveau club, de faire en sorte que le rugby vive à Libourne. A sa tête, Frédéric Holgado, jeune directeur d’une grande enseigne libournaise. La nouvelle entité axera très majoritairement ses efforts sur son école de rugby mais il y aura également une formation seniors. Cette dernière sera alignée dans la poule de brassage 2°, 3° et 4° séries du comité de Côte d’Argent. Autrement dit, tout en bas de l’échelle. Elle aura à sa tête un technicien emblématique puisque c’est Humbert Michaud qui s’y colle.