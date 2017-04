Le rugby landais doit beaucoup à ses instituteurs

Le rugby landais a offert plus de 130 rugbymen et rugbywomen aux différentes équipes nationales françaises et les nombreux clubs du département ont obtenu 117 titres de champion de France toutes catégories. Ces résultats sont uniques pour un département rural, qui ne comptait que 397.226 habitants en 2013 (61e département le plus peuplé dans l’Hexagone). Ce formidable succès est le fait de l’exceptionnelle association, dès 1904, du milieu notable et du milieu enseignant pour le développement du rugby dans ce département. Beaucoup de jeunes hommes, comme Christian Laussucq, qui partaient à l’école normale de Bordeaux pour devenir de futurs enseignants, amenaient dans leurs bagages un ballon ovale.

La culture de l’ovale dans les Landes n’est pas un vain mot. Ce sont les étudiants landais de la cité universitaire de Bordeaux qui importèrent le rugby dans les villages landais, d’abord sous sa version française « la Barrette ». Le premier club de rugby naquit en 1904 à Dax. Son extension dans tout le département fut le fait de la franc-maçonnerie et du radicalisme, mouvement politique républicain anticlérical et de gauche. Comme Thomas Arnold, chef d’établissement du collège de Rugby, les notables radicaux, laïques et maçonniques, associés aux instituteurs des écoles primaires des Landes (les fameux hussards de la République) s’entendirent pour voler le rugby à l’aristocratie foncière locale. Tous convaincus que la sociabilité de ce sport et ses vertus pédagogiques allaient dans le sens de la société qu’ils voulaient mettre en place, ils développèrent ce sport plus que nulle part ailleurs.

(source : “Les acteurs du rugby landais”, de Francis Poustis, aux éditions Passiflore)

L’instruction et l’éducation de la jeunesse étant la spécialité des instituteurs, les hussards étaient placés naturellement en première-ligne pour transmettre les valeurs du rugby à leur jeunes élèves. Il était fréquent jusque dans les années 60 que les instituteurs prolongent leur travail pour l’éducation nationale en dirigeant l’école de rugby locale le jeudi et le week end.

Le point culminant de la réussite du rugby landais fut la finale du championnat de France le 2 juin 1963, qui vit s’affronter l’US Dacquoise et le Stade Montois. Les abeilles montoises gagnèrent le bouclier de Brennus dans un match plus que heurté, mais cette année-là, c’est le rugby landais qui triompha. Le professionnalisme porta un coup presque fatal au rugby dans les Landes. Ne subsiste désormais que deux clubs professionnels en Pro D2 : Mont-de-Marsan et Dax. Et un seul club en élite amateur, la Fédérale 1, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Pour autant, les clubs landais n’ont pas disparu mais sont présents à des échelons inférieurs à l’image d’Aire-sur-Adour, Hagetmau, Saint-Paul-les-Dax, Saint-Sever, Souston, Tarnos et bien d’autres…