Le rugby golf, c’est l’idée originale qu’ont importé en France le président du comité du Lot de rugby et quelques collaborateurs. Dans les pays anglosaxons, la pratique rencontre déjà une certaine audience. Les Occitans voulaient donc attirer le même succès dans l’Hexagone. L’association française de rugby golf existe depuis deux maintenant et on compte cinq clubs en France. Parmi eux, le Bordeaux rugby golf club vient de se lancer en septembre 2016.

90 compétiteurs espérés

Ce 22 avril 2017, le club bordelais organise son premier tournoi sur le golf de Bordeaux-Lac. 90 compétiteurs sont espérés sur deux créneaux (9h-11h et 11h-13h). Le principe est simple : il suffit de mettre le ballon de rugby dans une panière de deux mètres de diamètre, placée au centre du green. L’approche se fait au pied, de volée, alors que le putting peut se faire à la main, d’une passe vers la panière. Si vous voulez essayer, vous pouvez vous inscrire (35€ l’inscription) sur internet. Bien entendu, les crampons sont prohibés.