La Réole Le Rotary veut être plus présent sur le terrain

Le Rotary club de La Réole et des Bastides recevait vendredi 23 septembre Philippe Baumon, gouverneur 2016-2017, accompagné de son adjoint Serge Chauvet, au restaurant Aux Fontaines à La Réole, siège du Rotary. C’était l’occasion de faire le point sur les actions de l’année rotarienne en compagnie d’une quarantaine de membres.

L’ouverture sur les milieux professionnels va permettre d’envisager des actions communes durant cette nouvelle année. Le milieu scolaire fut évoqué avec l’association des enfants à l’opération bouchon de liège, qui est une collecte au profit de la fondation Bergonié. Cette collecte donne de très bons résultats pour le moment.

Le Rotary recrute aussi afin d’étoffer son effectif sur un territoire élargi. Le Gouverneur insista sur la nécessité de s’engager plus fortement sur le terrain pour donner une image plus réelle et juste du Rotary international dont la devise est de « Servir d’abord ». Il souhaite accentuer l’aide matérielle et financière que peut apporter l’instance régionale (Le District) dans la réalisation des projets des clubs.

Francis Virepinte