Agen Le rôle de la femme dans la société

Mercredi 23 novembre, Katharina et Dana, deux volontaires européennes, de la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne/CIED, ont organisé et animé une nouvelle session du Tea Time. Les deux animatrices ont incité les participants à discuter en anglais sur le thème : « Le rôle de la femme dans la société ». C’est à partir de photos de femmes dans différentes situations que les participants ont échangé et donné leur opinion.

Plusieurs thèmes ont été sujets de conversation: la femme entre famille et travail, l’éducation des jeunes filles dans d’autres pays, l’avortement, le mouvement féministe et pour finir l’égalité homme/femme. Les thèmes abordés sont toujours d’actualité, en revanche les inégalités ne cessent de diminuer et la lutte ne cesse de s’accroître.

Si vous souhaitez développer vos contacts interculturels, n’hésitez pas à vous rendre au prochain Tea Time, organisé par les deux volontaires européennes, le 7 décembre à 18h à la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne/CIED.

Inscription et renseignements au 05 53 66 47 59 ou par mail : contact@maisoneurope47.eu