Le retour de l'enfant prodigue à Chaban

Enfant prodige ou enfant terrible, Vincent Etcheto ne laisse personne indifférent. L’homme a du charisme, de la verve et il a laissé à Bordeaux beaucoup de bons souvenirs. Il sera ce samedi (18h30) à Chaban-Delmas avec l’Aviron Bayonnais, l’équipe avec laquelle il a gagné le droit de revenir en Top 14 à la fin de la saison dernière. Deux accessions* dans l’élite du rugby français restent une sacré performance pour un jeune entraîneur de 47 ans. Mais de cela, le natif de Bayonne n’a que faire, lui qui ne veut parler que de plaisir et d’aventure humaine.

Reste que ce derby ne sera pas tout à fait comme les autres compte tenu de sa présence et que la pression sera clairement sur les épaules des Unionistes, eux qui ont pris une claque le week-end dernier face à Montpellier. Si le groupe girondin ne subira aucun changement devant, des retours sont à signaler chez les trois-quarts avec la présence de Met Talebula et celle d’Adam Ashley-Cooper. Pas du luxe au moment d’affronter un promu qui ne vise que le maintien certes mais qui a plutôt bien géré son début de saison. Et puis côté bordelo-béglais, si la victoire seule est belle, elle l’est encore plus si elle est agrémentée de quelques essais. Le public de Chaban attend du spectacle et comme il reste sur quelques frustrations, il peut très vite s’ennuyer et donc se détourner. A défaut d’être grave, l’heure est à la prise de conscience sachant que la formation basque n’hésitera pas à venir titiller les locaux.

*Il était le coach de l’Union lorsque le club est monté en Top 14.