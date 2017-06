Faut croire que l’UBB n’est pas d’avis de rester sur l’impression première. A 25 ans, l’Australien Leroy Houston n’avait certainement pas donné le maximum de son potentiel, enrôlé pour sa capacité à franchir la ligne adverse. Au terme de la saison 2011-2012, ce solide gaillard, troisième ligne centre, (1,91 pour 120 kg) avait laissé une impression mitigée de son passage dans les rangs bordelais pour la première saison de l’UBB en Top 14: 19 matches dont 10 titularisations (championnat et Challenge européen confondus). A l’époque, il arrivait des Queensland Reds qui venaient de remporter le titre de Super 14 face aux Crusaders.

Vice champion d’Angleterre avec Bath

Le président Laurent Marti l’avait fait signer un contrat d’un an, plus une autre saison en option. Or, cette clause de prolongation n’avait pas été actionné, Leroy Houston avait muté alors dans un second club français, à l’US Colomiers (PRO D2). Le président Alain Carré en avait fait une des priorités en cherchant à le conserver, sauf que face à la proposition du club anglais de Bath (1re division anglaise), il était impossible de s’aligner. C’est dans ce club vice champion d’Angleterre 2015 (face aux Saracens) que visiblement Leroy Houston s’est totalement révélé, prouvant sa réelle valeur durant trois saisons (2013-2016). Une dimension physique et technique (voir la vidéo) à laquelle le sélectionneur australien Michaël Cheika a été sensible…

Leroy Houston se laisse ainsi convaincre et obtient de Bath de le libérer de sa dernière année de contrat. Il retourne en Australie afin de postuler pour l’équipe des Wallabies. International chez les jeunes, il a décroché une cape en octobre 2016 contre l’Argentine.

Pensionnaire des Queensland Reds cette saison, Leroy Houston reviendra donc à l’Union Bordeaux-Bègles avec une grosse envie d’effacer un premier passage mitigé. L’engagement porte sur deux saisons.

Le troisième centre (n°8) Leroy Houston lors de la saison 2015-2016 à Bath (YouTube réalisation Rugby Hits Media)