Le Mas-d'Agenais Le Rembrandt reviendra-t-il au Mas d'Agenais ?

S’il est bien un «monument» qui fait la fierté de la petite commune du Mas d’Agenais, c’est bien le tableau du peintre Rembrandt, le Christ en Croix, peint en 1631. Il est exposé dans la collégiale Saint-Vincent et constitue une attraction pour le territoire du Val de Garonne. Seulement voilà, le petit bijou est exposé à l’humidité des lieux. La fenêtre le protégeant en a fait les frais et menaçait de tomber. Sa réparation est indispensable pour préserver l’œuvre de l’humidité ambiante. Mercredi, le chef d’œuvre a été emporté à Bordeaux par les services culturels de la DRAC pour y subir des travaux de restauration. Mais reviendra-t-il au Mas d’Agenais? La question reste posée… Les moyens de conservation de l’ouvrage d’art ne sont pas optimaux et le Rembrandt est exposé à des dégradations dues à cette humidité. A suivre…