L’équipe du Bassin était prévenue : la formation d’Oloron pratique un rugby minimaliste basé sur la discipline et le pragmatisme. Il faudra désormais y ajouter l’aubaine, celle qui par deux fois aura souri aux visiteurs lors de cette rencontre, en fin de première mi-temps. Les locaux sont alors devant au score grâce à un essai signé William Morello (17’) et une pénalité d’Alexis Brun, le tout pour une marque de 10-3. Le buteur adverse réduit le score puis deux minutes plus tard (34’), un rebond vicieux trompe les locaux mais pas les visiteurs, un scénario catastrophe qui se répète trois minutes sur un cafouillage mis à profit par les Béarnais.

17 points en cinq minutes

17 points en cinq minutes, l’addition est corsée et les deux essais à zéro bien sévères. Les locaux ne s’en remettront pas au final, butant sur une défense toujours à la limite mais généreuse au possible. Ils marqueront bien un second essai par l’intermédiaire de Sadio Traoré mais non primé, ce dernier ne pourra offrir qu’aux locaux un point de bonus défensif. Râlant forcément que de laisser filer des points dans ces conditions une semaine avant de faire un difficile déplacement à Saint-Jean-de-Luz.