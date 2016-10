Arcachon Le RCBA stoppé net à Orthez

L’équipe du Bassin s’est fait souffler le bonus défensif à la toute dernière seconde de la partie et ce alors qu’elle avait réussi une fin de match très intéressante. Elle n’aura cependant pas trouvé les clés de la défense béarnaise au cours de cette rencontre, une formation d’Orthez qui aura finalement construit son succès lors du premier acte. Elle va ainsi prendre la rencontre à son compte et marquer deux essais dans la première demi-heure de jeu (14-6). Anthony Tesquet permet malgré tout aux siens de rester dans la course avant le changement de camp même si les locaux ont fait le break (17-9).

Un deuxième acte sans essai

Plus rien ne sera ensuite marqué jusqu’au money time, chaque formation marquant alors une paire de pénalités pour au final se quitter sur un différentiel de huit unités. Après leurs deux victoires initiales, les joueurs du RCBA concèdent donc leur première défaite de la saison sans avoir toutefois à rougir le moins du monde. Ils recevront dans deux semaines les ambitieux landais de l’Avenir Aturin.

3° journée – poule 8 :

Morlaàs 24-18 Gimont

Orthez 23-15 RCBA

Aire/Adour 15-21 Hagetmau

Isle-Jourdain 24-11 Lormont

Salles 19-13 Fleurance