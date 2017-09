Les locaux n’ont pas manqué leurs grands débuts à domicile en venant à bout d’une très solide formation de Cognac/Saint-Jean d’Angély. Dans un match tendu, les deux équipes ont dans un premier temps montré les muscles et les visiteurs, après avoir ouvert le score, ont fait trop de fautes pour un Anthony Tesquet de gala, qui n’en demandait pas tant. Le buteur girondin a fait tourner son équipe avec neuf points d’avance à la mi-temps (12-3) avant de rajouter trois pénalités en début de deuxième mi-temps.

Le RCBA apprend très vite

On se dit alors que la victoire ne peut plus échapper aux locaux mais un essai charentais va venir semer le trouble un peu avant l’heure de jeu (21-8). Les joueurs du Bassin vont cependant enlever tout suspense dans le money-time grâce à William Morello et Bastien Bossu, tous deux auteurs d’un essai venant faire chavirer de bonheur les habitués de Gilbert Moga. Il faudra bien compter avec le RCBA cette saison… et l’équipe apprend plutôt très vite autour de son noyau de joueurs expérimentés.