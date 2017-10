Se déplacer à Saint-Jean-de-Luz cette saison n’est pas chose aisée et la formation girondine l’a appris à ses dépens. Les Luziens vont en effet attaquer la partie pied au plancher en déplaçant beaucoup le jeu, leur marque de fabrique. Alors qu’ils ont déjà marqué deux essais et mènent 20 à rien, Damien Costanzo va avoir la bonne idée de stopper l’hémorragie juste avant la mi-temps (20-5). Les locaux reprennent cependant leurs distances dès le retour sur le rectangle vert et ils visent clairement le bonus offensif.

Nicolas Darclanne ôte tout espoir

Mais les visiteurs ne l’entendent pas de cette oreille. Jérémy Hirigoyenberry va même leur couper l’herbe sous les pieds un peu après l’heure de jeu (25-12). Le Basque est pugnace et les locaux reprennent espoir juste avant la sirène mais Nicolas Darclanne va définitivement leur ôter tout espoir dans la foulée, prouvant ainsi que le RCBA ne baisse jamais les bras. Reste qu’il faudra très vite renouer avec la victoire et que la venue de Langon dimanche prochain semble devoir apporter cette opportunité.