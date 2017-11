L’équipe du Bassin n’arrive manifestement pas à enchaîner les résultats dans un championnat où elle a pourtant largement sa place. Face à des Tyrossais installés à ce niveau depuis des lustres, les Girondins ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou défensif, y compris en fin de match alors qu’ils tentaient le tout pour le tout. Les Landais auront fait la course en tête en proposant un rugby chiche mais finalement payant à l’extérieur. Ils vont optimiser leurs coups lors du premier acte en prenant le large à la demi-heure de jeu (0-10) grâce au seul essai de la partie.

Le pragmatisme des Tyrossais

Eliott Bale ramène cependant les siens dans les points avant le changement de camp (6-10). Anthony Tesquet va même rajouter trois unités (51’) et on se dit alors que les locaux peuvent rafler la mise, y compris lorsque les Landais reprennent une avance plus confortable à l’heure de jeu. Ces derniers viennent en fait de figer le score du match et donc le sort de ce dernier. Après Oloron et son froid réalisme, c’est donc Tyrosse et son pragmatisme glaçant qui s’impose sur les bords du Bassin, précipitant ainsi le RCBA à une peu reluisante neuvième place.