Ce dimanche, au stade Gilbert Moga, les joueurs du Bassin d’Arcachon avaient bon espoir rattraper les points de retard pris au huitième de finale aller, à Orthez (15-8). Pour cela, ils pouvaient compter sur un public venu en force. Mais au lieu d’être transcendés par ce soutien, les Girondins ont été un peu submergés par l’enjeu. En première période, le RCBA s’est reposé sur la botte de Tesquet pour marquer des points (9-8, à la pause) même si un ballon porté aurait pu connaître meilleur sort au quart d’heure de jeu, s’il n’avait pas été arrêté illicitement par Lagouardette, qui a écopé d’un carton jaune.

La remuntada était proche

En seconde période, les Orthéziens profitent d’un temps fort pour plonger les joueurs de Vincent Manta en plein doute, en marquant deux essais en dix minutes (52′ et 61′). Les supporters du RCBA commencent à faire la moue mais leur équipe fanion n’a pas dit son dernier mot. Après un long arrêt de jeu suite à la blessure d’un local, les Girondins arrivent à emballer le match en marquant deux essais coup sur coup. La remuntada semble alors lancée et il reste quelques minutes pour faire l’exploit. Les joueurs du Bassin siègent devant la ligne d’en but béarnaise et persistent à attaquer au près. La solution semble pourtant au large. Quand ils se décident enfin à envisager cette option, les locaux sont stoppés par un en-avant volontaire de Lagouardette, qui va écoper de son deuxième carton jaune. Mais pas d’essai de pénalité, au grand dam des supporters du RCBA. Sur l’action suivante, les locaux vont perdre le ballon et voir la qualification s’envoler.