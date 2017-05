Le RCBA et Marmande n'ont pas renoncé à la Fédérale 1

S’il y a bien un point sur lequel la très grande majorité des clubs, leurs dirigeants, joueurs et supporters étaient d’accord, c’est qu’il fallait désormais des poules de douze clubs pour rendre plus attractif le championnat, cette formule étant valable pour les trois niveaux de Fédérale. La FFR a donc validé le principe. Reste maintenant à trouver 48 candidats pour la Fédérale 1, un pari loin d’être gagné pour l’heure. Prenons pour commencer la poule Élite, celle qui ouvre droit à la Pro D2. Ils ne sont que sept candidats pour l’heure. Les six rescapés de la saison écoulée (Aubenas, Bourg, Chambéry, Limoges, Provence Rugby et Romans-Valence) et Albi qui descend. Pas sur en effet que Bourgoin (liquidation judiciaire) puisse être apte alors qu’on attend confirmation pour les éventuelles candidatures de Rouen et Strasbourg, et que Tarbes espère toujours. En étant positif, il manquerait un candidat a minima.

Du repêchage dans l’air

Le compte n’est pas bon non plus pour les trois autres poules. Il n’y aurait en effet plus que 26 clubs sur le total de la saison passée. Strasbourg et Rouen devraient candidater en poule Élite, Cognac et Saint-Jean d’Angely ont fusionné et enfin Tulle a préféré renoncer. Huit clubs ont cependant gagné le droit de monter : Bergerac, Céret, Hendaye, Hyères-Carqueiranne, Orsay, Orthez, Suresnes et Vienne. Nous en sommes donc à 34… Oui mais Bobigny est menacé de relégation et Orthez se fait tirer l’oreille pour accepter sa promotion. Dès lors, Castelsarrasin, Niort et le RCBA pourraient bien se voir proposer une accession… Et peut-être Marmande ou Mauléon. On le voit, sacré casse-tête pour être en cohérence avec le projet sans compter que toutes ces incertitudes rejaillissent sur les autres niveaux. Suite au prochain numéro…