Pour ce premier derby de la saison, le promu arcachonnais recevait une formation sud-girondine habituée aux joutes de ce niveau de la compétition depuis plus de dix saisons. Et les locaux ont dû faire preuve de patience sur cette rencontre, un paramètre désormais incontournable et qui a fini par payer en toute fin de match.

Face à un adversaire aux intentions plutôt chiches, les locaux vont offrir au buteur langonnais de belles occasions de briller. Ce dernier ne va pas s’en priver et c’est lui qui va permettre aux siens de virer en tête aux agrumes (14-15), malgré les deux essais des locaux, le premier de pénalité et le second signé Bastien Bossu. Le jeune ouvreur anglais du RCBA, Elliot Bale, va plutôt bien mener sa barque pour ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs et c’est ce dernier qui va permettre aux siens de reprendre le score en tout début de deuxième mi-temps.

Une légitime victoire bonifiée

Les locaux prêtent moins le flanc mais le sort de la rencontre reste incertain. La tension est palpable et elle va même augmenter d’un cran à cinq minutes du trille final lorsque le buteur italien des Sud-Girondins ramène les siens à deux unités. Le RCBA va alors trouver la meilleure des réponses en envoyant Michael Farmer derrière la ligne, tuant tout suspense en offrant une légitime victoire bonifiée aux siens. Les Langonnais rentrent bredouilles mais rassurés sur leurs capacités à lutter pour le maintien avant de recevoir le week-end prochain Hendaye. De leur côté, les hommes de Vincent Manta devront confirmer à Saint-Médard en enchaînant avec un second derby haut en couleurs.