En juin 2016, lors d’une réunion à la mairie de Libourne pour annoncer la dissolution de l’UAL suite à de graves problèmes financiers, le premier édile a jeté une bouteille à la mer : “Quelqu’un est-il prêt à faire revivre le rugby à Libourne ?” Dans l’assemblée, une seule main s’est levée. Celle de Frédéric Holgado.

Le jeune chef d’entreprise – il gère un magasin But – s’est proposé de prendre la présidence du nouveau club libournais : le RCL. “On ne pouvait pas laisser les gamins sur le carreau, réagit-il. Au début, ça n’a pas été facile. Le comité Côte d’Argent ne voulait pas nous donner de numéro d’affiliation car l’UA Libourne leur devait beaucoup d’argent. Mais nous n’en étions pas responsables.”

Finalement, le RCL a réussi à repartir avec une équipe dirigeante inexpérimentée mais avec la tête sur les épaules. “On s’est peut-être moqué de nous mais aujourd’hui, on s’approche des 400 licenciés avec un projet sportif cohérent, basé autour de l’école de rugby, développe-t-il. Le RC Libourne est en pleine expansion avec de bons joueurs sur le retour. Quelque chose se crée dans une vraie mentalité associative.” Grâce à son nouveau président, le rugby libournais a pris un virage à 180°, qui porte déjà ses fruits.

En effet, le club survole la poule 1 de brassage série avec trois victoires bonifiées en autant de matchs. Il faut dire que beaucoup d’anciens joueurs, qui avaient quitté le navire quand l’UA Libourne pratiquait une politique élitiste basée sur le recrutement de contrats pros, sont revenus en début de saison. Près d’une trentaine. “Sans argent, sans promesse, promet Frédéric Holgado. Juste pour l’amour du maillot.”

“On récupère énormément de licenciés, c’est exponentiel, ajoute-t-il. Le projet de formation et de jeu plaît. On ne fait plus de campagne de recrutement car l’école de rugby affiche complet.” “En corrélation avec tous les clubs du secteur, on aimerait bien créer à moyen terme une rugby académie dans le Libournais”, conclut le président.