L’assemblée générale du groupe des « Randonneurs du Pays Marmandais » a pu mettre une fois de plus en exergue la franche amitié, l’esprit familial qui règne dans cette association dont pas un dimanche ou presque ne se passe sans qu’il y ait une sortie. Composé d’une cinquantaine de membres, ils sont une vingtaine à participer par rotation aux sorties dominicales dont le rendez-vous est fixé à 9h du lieu de randonnée (à 8h en été). Toutes les semaines Le Républicain donne ces dates dans son agenda des loisirs.

Les sorties sont programmées dans tout le grand Sud-Ouest, d’autres, plus lointaines encore, sont envisagées. Elles impliquent une organisation rodée entre les hébergements et les disponibilités des membres. Mais aller plus loin c’est également cela, proposer des sorties plus ambitieuses comme cette sortie rando touristique de trois jours en Catalogne qui affiche complet. Les randonneurs marchent pour le plaisir et pour garder la forme, mais ils ne rechignent pas à l’idée de marcher pour visiter !

Le club est aussi un acteur du territoire et un partenaire des manifestations clés que sont le Téléthon, le défi-sport, Festivino à Cocumont, la Léo Drouyn où ils viennent gonfler les rangs des marches prévues à ces occasions. Et pour clore cette assemblée générale, la marche n’étant pas le seul moteur à ces rassemblements, un repas au Lion d’Or était à l’ordre du jour !

Contacts : 05.53.94.51.47 ou 05.53.95.87.31.