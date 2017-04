Environ 120 équipes vont se mesurer, se balader, s’engager dans une aventure sportive dédiée à la découverte d’endroits atypiques à l’occasion du Raid du Bazadais, ce samedi 8 avril.

Le départ sera donné au lac de La Prade, classé espace naturel sensible, pour rejoindre le lac de Tastes, classé au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) en sillonnant les chemins ouverts pour l’occasion.

Deux distances au choix sont proposées : 35 km et 55 km. Au programme : VTT, trail, course d’orientation, tyrolienne, canöe et paddle. Un village d’animations attendra les sportifs à leur arrivée au lac de Tastes.

Le départ du raid 55 sera donné à 11h au lac de La Prade, à Bazas. Celui du raid 35 aura lieu à 12h au gîte de Bacourey, à Bernos-Beaulac.

Sport et nature

Le parcours évolue chaque année afin de permettre une mise en lumière du territoire. La diversité des itinéraires et des pratiques sportives proposées promeut le patrimoine naturel des espaces et des sites ouverts, notamment par le biais d’une sensibilisation des participants.

Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde, donnera le départ aux côtés de Bernard Bosset, maire de Bazas.