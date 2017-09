C’est au Bouscat que les Réolais se rendent ce dimanche pour l’ouverture de la saison officielle. L’intersaison a été très studieuse pour les dirigeants et le staff, ce dernier étant chargé de réaliser un recrutement substantiel. Une grosse vingtaine de joueurs a rejoint le club mais au-delà du chiffre, c’est sur la qualité que l’accent a été mis. Après quatre matchs amicaux toujours utiles, c’est sur la vérité du championnat que l’on table pour être fixé sur le réel niveau de l’équipe. Ambitieux certes mais prudents à l’image de leur président Michel Barbe, les Réolais avanceront donc prudemment.

“Président, La Réole est ambitieux cette saison. Vous confirmez ?

Nous y travaillons depuis mars. Maintenant, être ambitieux est une chose. Arriver à ses fins en est une autre. On a essayé de bâtir une équipe qui puisse viser la première partie du tableau mais avant d’avancer un objectif, il faut voir comment l’équipe va se comporter, comment elle va répondre aux attentes qui sont les nôtres.

Il y a eu du boulot de fait depuis la reprise ?

Oui bien sûr, en deux mois, le groupe a bien travaillé et les quatre matchs amicaux sont venus valider ce travail. Mais rien ne vaut la compétition pour se faire une idée précise. Nous en saurons plus dimanche soir après le match face au Bouscat.

Il y aura finalement une poule de huit. C’est très peu…

Ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce sera un championnat à trous avec seulement quatorze journées. Il va falloir tenir les joueurs en pression et nous serons enclins à jouer des matchs amicaux pour compenser. C’est un peu la folie douce sachant que le moindre faux pas peut se payer cher. Il faudra éviter les incidents de parcours. C’est aussi pour cette raison qu’il nous faut être prudent et donc attendre avant de parler d’objectifs, sachant de plus qu’il y a trois ou quatre équipes très ambitieuses dans cette poule.”