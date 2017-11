Depuis plusieurs mois, Patrice Audureau ne faisait plus l’unanimité au Stade Langonnais. Après un départ avorté cet été, où il n’a plus donné de nouvelles aux personnes du club pendant un mois, le président stadiste devrait finalement quitter son poste dans les prochaines semaines. C’est du moins l’accord qu’il a passé avec certains membres de son bureau, qui lui ont présenté un projet de reprise pour relancer le Stade et rassurer les joueurs, les bénévoles et les partenaires. Il devait prévenir le comité directeur de sa décision, le 14 novembre. S’il ne revient pas sur sa parole donnée…

