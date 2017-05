Samedi 13 mai, à l’issue de l’assemblée générale que tiendront les membres de l’Ordre national du Mérite à Longueville, sera décerné le drapeau de l’association à Pierrette Pila, médaillée depuis belle lurette, au titre de la présidence du don du sang qu’elle assure depuis 1985. « Je suis membre du bureau départemental et nous avons évoqué le regret de ne jamais être représenté lors de cérémonies contrairement à Agen et Villeneuve. Je me suis donc proposée » lance celle qui n’en finit plus de s’impliquer dans la vie associative depuis des décennies…

Implication associative

« Je suis fière de porter ce drapeau. On m’a reconnue pour mon mérite, en contrepartie je dois assumer d’en être la représentante lors des rendez-vous officiels et des commémorations » avoue-t-elle. Cette retraitée du ministère de la Défense, où elle avait bien évidemment réussi à créer une antenne du don du sang, a certes une étiquette de responsable du don du sang mais elle peut se targuer d’être une femme à multiples implications associatives, un précieux soutien pour presque une dizaine d’entre elles ! (1)

Michel Pradeau

(1) Outre le Don du Sang, Pierrette a été trois fois présidente du Lions Club Pomme d’Amour, responsable de la section Plein Air Vacances. Elle est membre du conseil des sages, du conseil de quartier Garrigues-Carpète, de Val de Garonne-Québec, de l’association du Mérite, des Vieux Boulons Marmandais, du comité de jumelage Portogruaro, des Arts et Traditions Populaires où elle prend des cours d’occitan.