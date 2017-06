Bonté et sagesse, ce sont les deux qualificatifs qu’on attribue à Siling Tongkhor Rinpoché. Il est né en Inde, lors de la onzième initiation de Kalachakra conférée par le Dalaï-lama, à Bodhgaya. À 31 ans, le sage fut intronisé à Séra Mey, collège au sein de l’Université de Séra, à Bylakuppe (Inde du Sud). Pendant 20 ans, Rinpoché poursuivra ses études à Séra Mey, où il est connu pour ses qualités d’orateur dans les débats monastiques. En 1995, Rinpoché prit les vœux d’ordination auprès du Dalaï-lama qui lui inculque de précieuses transmissions, ainsi que des enseignements et des conseils personnels aussi rares que profonds. Il est resté très proche de lui.

Message aux Casteljalousains

En 2004, il reçoit le diplôme de Pharchin Rabjamba, l’aboutissement des études de la Perfection de la Sagesse, Paramita. Il a également obtenu le titre de géshé à l’Université de Séra Mey en 2016, après quatre ans d’études, en tant que post graduate en lien avec le Comité des examens de l’Ecole Gelugpa. Aujourd’hui, le Sage Rinpoché donne des cours en ligne ponctuels et parachève ses études dans le domaine ésotérique et Vajrayana au collège tantrique de Gyuto à Dharamsala. Juste avant la cérémonie de dissolution du Mandala de Compassion, qui a eu lieu au centre Jean Monnet, il a voulu délivrer un message pour les habitants de Casteljaloux « On ne peut pas survivre sans la compassion, l’amour et la gentillesse. Ce sont ce que j’appelle les qualités humaines de base. Aussi longtemps que l’on vivra, on doit avoir de la gentillesse envers nos semblables et ressentir le besoin d’aider les autres. C’est une des raisons d’être de notre vie. Les gens devraient savoir apprécier toutes les bonnes choses de la vie. Trop souvent, on se plaint plutôt que d’apprécier ce que la vie nous donne. Lorsque l’on se plaint des mauvaises choses, on devrait prendre le temps d’apprécier les bonnes choses, pour garder le bon équilibre dans la vie ».

Hasna Abourahim