Le nouveau pôle sportif et de loisir intercommunal a été inauguré à Auros. Pour l’occasion, la journée était consacrée aux sports et aux associations avec l’inauguration du pôle le matin et le forum des sports l’après-midi, où une quarantaine d’associations sportives était représentée. Après quelques ralentissements durant les travaux, dus aux intempéries, ce pôle est à présent terminé et peut se vanter d’avoir fait travailler les entreprises locales sur un projet ambitieux.

Les matériaux choisis tels que le bois, la pierre et même les façades vitrées donnent un bâtiment à la fois moderne et traditionnel destiné à se fondre dans le paysage aurossais. Ce complexe dispose d’un dojo pour accueillir les arts martiaux tout comme le yoga ou la gym.

Basket, musique, espace jeune…

On y trouve aussi une grande salle de basket, deux salles de musique ainsi qu’un espace jeune. L’ouverture de ce complexe va permettre à Auros et aux communes alentours de perpétuer et même de développer les activités sportives et culturelles pour tous.

Lors de son discours d’inauguration, Philippe Camon-Golya, maire d’Auros, a tenu à souligner que la commune d’Auros a d’autres projets pour l’avenir communal et même intercommunal, tels qu’une nouvelle pharmacie, un pôle médical, ou même une centrale photovoltaïque.