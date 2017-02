Entre Yves d’Amécourt et François Fillon, l’amitié personnelle et politique date des années 80 et trouve son origine dans la Sarthe, leur département commun de naissance.

Témoin de son soutien indéfectible à l’ancien Premier ministre, qu’il a régulièrement reçu en Sud-Gironde – encore au printemps dernier pour un meeting à Langon -, la tribune que le candidat aux élections législatives sur la 9e circonscription de la Gironde vient de publier sur son blog, sous le titre : La Vérité, c’est qu’il n’y a pas d’ «affaire Fillon».

Nous en reproduisons ci-dessous les meilleurs extraits :

La Vérité, c’est qu’il n’y a pas d’ «affaire Fillon»

« Ce que les médias appellent « l’Affaire Fillon » n’a d’autres objectifs que de dézinguer notre candidat à l’élection présidentielle (…). Toutes les soi-disant « révélations » du Canard Enchaîné n’en sont pas ! L’emploi de Pénélope Fillon (…) était public. Il était connu, il était déclaré. Il en est de même pour Marie et Charles Fillon employés par le sénateur François Fillon. Les revenus des uns et des autres étaient officiels et ont été déclarés aux impôts. D’ailleurs, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné dit s’être servi des déclarations fiscales de la famille Fillon pour écrire son article ! Donne-moi ta montre, je te donnerai l’heure. »

En Gironde, je connais au moins trois parlementaires qui ont choisi leur attaché parlementaire parmi les membres de leur famille

Yves d’Amécourt répond ensuite aux reproches formulés au couple Fillon: « Employer des membres de sa famille comme attaché parlementaire est légal. C’est la liberté du député et du sénateur de choisir ses collaborateurs, y compris au sein de sa famille. »

Sur ce point, il fait référence à des exemples locaux : « En Gironde, je connais au moins trois parlementaires qui ont fait ce choix. Je connais même des parlementaires, en Gironde, qui ont épousé leur attaché parlementaire. Preuve de la proximité qu’il y a entre un parlementaire et son attaché. »

Le maire de Sauveterre témoigne ensuite de sa proximité avec François et Pénélope Fillon et de ce qu’il connait de leurs habitudes de travail. « Pénélope Fillon travaille dans l’ombre de François Fillon depuis 1981. Elle l’a fait au début comme bénévole, puis comme attachée parlementaire. Cela fait 35 ans qu’elle est au service de son mari. Son travail est un travail dans l’ombre. Au contact du terrain. »

Et Yves d’Amécourt d’affirmer ses vérités :

« Plus le temps passe, plus la ficelle est grosse ! La vérité c’est que François Fillon est un homme droit et honnête. Que son épouse travaille avec lui et pour lui depuis 1981. La vérité c’est que le programme de François Fillon dérange. Il est chiffré, structuré, précis. Ce qui dérange aussi c’est que ce candidat et son programme ait été plébiscités par 2,9 millions de Français ! La vérité c’est que 80% de nos médias sont à gauche et l’assument (…). La chasse au Fillon est ouverte ! Un certain nombre de médias souhaitent se substituer à la justice. C’est injuste. Chacun doit rester à sa place, dans son rôle. »

Pour lire la tribune d’Yves d’Amécourt dans son intégralité, suivez ce lien.