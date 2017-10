C’est un véritable surdoué de la musique que va accueillir Saint-Ferme, samedi 7 octobre. Brian Stanborough, pianiste et concertiste virtuose, se produira dans l’abbaye pour un concert exceptionnel. Les premières notes de l’Australien retentiront aux alentours de 20h30.

Les enfants y ont eu droit

Habitués aux endroits prestigieux, Brian Stanborough est particulièrement attiré par les petites salles atypiques et il n’hésite pas à aller au-devant des mélomanes des villages et à consacrer du temps pour les enfants. C’est ce qu’il fait à Saint-Ferme puisque les écoliers auront l’occasion de le voir par deux fois ce vendredi 6 octobre. En matinée, accompagné d’un récitant, il présentera “Pierre et le loup” puis “Le carnaval des animaux” durant l’après-midi.

En ce qui concerne le concert du samedi soir, le programme sera le suivant : Grande Sonate de Liszt, Études Symphoniques de Schumann et Les Scènes d’Enfants, toujours de Schumann.

Tarifs : 13€ pour les adhérents, 15€ pour les non-adhérents.

Réservations auprès de Mme Bernard au 05.56.61.61.69 ou de Mme Blouin au 06.14.77.04.73.